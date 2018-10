Mondial 1998 : après de gros doutes sur son authenticité, le maillot de Zidane retiré d'une vente aux enchères

Le maillot avait été estimé à 40.000 euros. "La personne qui le met en vente, dans l'entourage de la famille, l'a conservé ces quinze dernières années sur un cintre, dans un placard. Le maillot n'a jamais été lavé et présente des auréoles de transpiration", avait fait valoir la maison de ventes lors de l'annonce de la mise aux enchères.





Il y a quelques jours sur le plateau de LCI, Jean-Marc Leynet était venu le présenter en exclusivité. Il avait alors expliqué que le soir du 12 juillet 1998, "il y avait 3 maillots". "Un que Zidane portait en 1re mi-temps, un en 2e mi-temps et un non-porté qui a déjà été vendu en 2015." Mais comment être certain que le vêtement mis en vente était bien celui de la première mi-temps durant laquelle Zidane a marqué deux buts ? "Chaque maillot a des différences", répondait Jean-Marc Leynet, sans entrer dans les détails , "et c'est ce qui nous a permis de déterminer si c'était le maillot de la 1ère ou de la 2e mi-temps."