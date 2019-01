Mondial de handball : la France s'impose dans la douleur face au Brésil pour ses débuts

Les double tenants du titre jouent ce mondial sans Melvyn Richardson, jeune prodige du handball français et fils de Jackson Richardson. Écarté au dernier moment de la liste des 16 Français, qui comportait déjà de nombreux gauchers, il s'était déplacé à Berlin et restera s'entraîner avec le groupe. Mais, trois changements dans le groupe sont possible en cours de tournoi, ce qui permettrait à Melvyn Richardson d'intégrer la liste si le coach français Didier Dinart est confronté à des blessure ou décide d'opérer des changement tactiques.