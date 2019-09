Mondial de basket : l'exploit historique des Bleus contre les États-Unis

JT 20H - Les favoris américains se sont inclinés ce mercredi 11 septembre 2019 face à la France sur le score de 89 à 79 en quarts de finale du Mondial.

Coup de chapeau à l'équipe de France de basket. Rudy Gobert et ses coéquipiers ont éliminé cet après-midi les États-Unis en quarts de finale de la Coupe du monde. Les Américains étaient invaincus depuis treize ans dans une compétition internationale.



