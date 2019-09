Mondial de basket : la France réalise un exploit en battant les Etats-Unis

MONDIAL - L'équipe de France de basket a réalisé un exploit historique en battant pour la première fois en compétition la mythique équipe des Etats-Unis (89-79) en quart de finale du Mondial-2019, mercredi à Dongguan (Chine).

Il faut dire que l'occasion était parfaite pour l'équipe de France : les Américains étaient venus en Chine, où se déroule la compétition, sans aucune de leurs stars. Etait-ce la meilleure occasion pour marquer l'histoire ? "La meilleure ? Je ne sais pas. En tout cas, c'en est une ! Je ne pense pas qu'elle soit aussi importante que je l'entends parfois. Tout le monde ne se rend pas tout à fait compte de la qualité de cette équipe américaine, qui reste la meilleure de la compétition. Le chemin qui mène à la victoire est étroit mais il existe. C'est déjà une aubaine qu'il faut essayer de saisir", avait estimé il y a quelques heures le sélectionneur français Vincent Collet.

Les États-Unis étaient les seuls à présenter au Mondial une équipe entièrement composée de joueurs de NBA, dont deux étaient au dernier All Star Game, le meneur de Charlotte Kemba Walker et l'ailier de Milwaukee Khris Middleton, et deux autres sont parmi les jeunes les plus prometteurs, l'arrière Donovan Mitchell (Utah) et l'ailier Jayson Tatum (Boston). Le tout est entraîné par un coach de légende, Gregg Popovich (San Antonio).