"Une obsession permanente de se maintenir au sommet" : pourquoi la France est telle si performante en handball

LCI : D'un œil de spectateur, on a l'impression au regard des résultats des équipes de France sur les deux dernières décennies, aussi bien chez les filles que chez les garçons, que la machine tricolore fonctionne toute seule. Quelle est la recette du succès ?

Philippe BANA : L'équipe de France est la locomotive de notre sport. On a une usine à champions, paritaire, qui crache chaque année deux à trois éléments de 20 ans, déjà opérationnels pour le maillot bleu. Il y a cette volonté d'avoir trois niveaux à l'intérieur des équipes de France : des tauliers présents depuis 10-15 ans, des joueurs plus affirmés mais encore juniors, et puis des jeunes qui ne veulent pas faire retomber le truc et qui apprennent au contact des anciens, de leurs aînés. Les noms (Richardson, Gaudin, Anquetil) sont les mêmes, seuls les prénoms (Melvyn, Noah, Arthur) ont changé. Il y a aussi un formidable encadrement technique, sportif médical et humain. L'ensemble forme une même et grande famille.





LCI : Depuis 1995 et le premier sacre des "Barjots", les équipes de France de handball ont remporté 14 titres (11 chez les hommes, 3 chez les femmes, dont l'Euro à domicile en décembre dernier). Comment construit-on une usine à champions ?

Philippe BANA : Tout démarre à 14 ans. On détecte les jeunes pousses dans leurs clubs pour les inter-comités. À partir de là, on part sur un tunnel qui va durer une petite dizaine d'années. À 15 ans, on les sélectionne pour les inter-ligues, un grand championnat de France qui rassemble 800 personnes. De la 3e et jusqu'à la fin du lycée, ils rejoignent un pôle Espoirs, situé à 100-150 km de chez eux. À 18 ans, s'ils sont bons, ils font déjà partie des équipes de France cadets, qui permettent de passer 60 jours par an dans le monde à apprendre le maillot bleu et à jouer les meilleurs. Derrière, ils sont connectés par la Fédération au centre de formation des clubs professionnels. Entre 18 et 22 ans, ils assurent la relève. C'est, dans les clubs, que les joueurs et joueuses vont finir de se former individuellement, au contact des pros. Entre-temps, ils continuent de jouer pour les équipes de France juniors et peuvent passer professionnels dès l'âge de 20 ans dans les grands clubs français. Celles et ceux qui sont les plus méritants de tous finiront avec le maillot bleu, blanc et rouge des seniors. Celui qui a le plus de prix.