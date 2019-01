Mondial de handball 2019 : dates, horaires, chaînes de TV… Tout ce qu’il faut savoir sur le programme des Bleus

Ensuite, tout dépendra de la place à laquelle finiront les Bleus dans le groupe A. Une certitude : s’ils accèdent au tour principal, en terminant à l'une des trois premières places, ils le disputeront (au sein d'un nouveau groupe de six équipes) exclusivement à Cologne, du 19 au 23 janvier. Seules varieront (selon le classement du premier tour) les dates des matchs et l’identité des adversaires. Ces derniers seront, quoi qu’il arrive, issus d’un groupe B très costaud, où figurent notamment l’Espagne, la Croatie, la Macédoine et l’Islande.





Les deux premiers des deux groupes du tour principal se qualifient ensuite pour le dernier carré.





Les demi-finales auront, elles, lieu à Hambourg le vendredi 25 janvier.





Enfin, le match pour la médaille de bronze et la finale se dérouleront à Herning (Danemark) le dimanche 27 janvier.