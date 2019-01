Mondial de handball : des Bleus courageux arrachent le nul contre l’Allemagne à la dernière seconde (25-25) !

"On savait que ce serait dur, qu’on souffrirait contre une équipe aussi forte. Alors on va rester sur cette lancée, faire le plein de cette confiance. On avait besoin d’un match référence et je pense que c’en est un. J’ai foi en cette équipe, je le répète. Et on va continuer de tout miser sur notre collectif", s’est réjoui, au micro de beIN Sports, le sélectionneur, Didier Dinart, avec le ton serein de celui qui est déjà passé par là.