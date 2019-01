Mondial de handball : les Bleus surclassent la Corée "réunifiée" (34-23) et restent invaincus

Mission accomplie : face à la Corée "réunifiée" (quatre Nord-Coréens ont été symboliquement inclus dans la liste de vingt joueurs), ayant concédé deux défaites d’entrée dans ce Mondial de handball masculin, l'équipe de France a fait le boulot en s’imposant assez largement (34-23) ce lundi à Berlin, portant à trois victoires en autant de matchs son bilan dans la compétition. Longtemps accrochés par un adversaire très motivé et audacieux (17-16 à la pause), les Bleus se sont envolés après la mi-temps grâce à une défense plus agressive et un 7-0 infligé durant le second acte.