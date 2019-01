Mondial de handball : avec Nikola Karabatic, la France bat la Russie sur le fil

C’était, sur le papier, une formidable affiche entre deux des plus grandes nations du handball. Mais les résultats précédents en ont fait une rencontre sans enjeu, ayant permis à Didier Dinart, l’entraîneur de l’équipe de France masculine, de faire tourner son effectif et d'accorder du temps de jeu aux joueurs qui en manquaient. Le boulot a néanmoins été fait : ce jeudi soir à Berlin, les Bleus, bien que menés tout au long du match, ont renversé la table lors des trois dernières minutes pour finalement s’imposer d’un petit but (23-22) qui les maintient invaincus à l’issue de ce premier tour.