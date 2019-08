Mort de Bjorg Lambrecht : la 4e étape du Tour de Pologne neutralisée en hommage au jeune cycliste

Alors que le peloton mondial déplorait à l'unisson la disparition de Bjorg Lambrecht, l'équipe Lotto lui a consacré une émouvante tribune, mardi 6 août en début d'après-midi, intitulée "Et soudain, son monde s'arrêta de tourner". Dans ce texte, l'équipe se rappelle son "grimpeur de poche", son "diamant brut", "son espoir de GrandTour". "La seule question était de savoir non pas si mais quand Bjorg s'installerait au sommet".





"Chaque année, a poursuivi l'équipe, le monde du sport doit souffrir de dire adieu à des hommes, des femmes, des garçons, des filles, alors qu'ils poursuivent leurs rêves. [...] Encore et toujours, il y a cette perte incommensurable d'un enfant, d'un partenaire, d'un frère ou d'une sœur." Et l'équipe d'adresser "toutes ses pensées aux parents, à la famille et aux amis de Bjorg, qui doivent endurer la plus grande des peines : une vie sans Bjorg".





Ce mercredi 7 août, la compétition reprendra ses droits, pour une étape qui reliera Wieliczka à Bielsko-Biał.