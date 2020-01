Mort de Kobe Bryant : sa femme Vanessa "fait tout ce qui est en son pouvoir pour tenir bon"

Trois jours après ce terrible tour joué par le destin, la veuve du basketteur n'arrive toujours pas à croire à ce qu'il s'est passé. "C'est une période extrêmement difficile et dévastatrice pour Vanessa et toute la famille", confie à People Magazine un intime du clan Bryant. "Dévastée" par la perte de son mari et de sa fille, elle "a du mal à garder la tête haute", affirme une autre source proche de la famille, citée par l'hebdomadaire américain. "Elle ne peut pas terminer une phrase sans pleurer."

Mariée à la légende des Lakers depuis 2001, moins de deux ans après avoir rencontré Kobe Bryant, la mère de Natalia, Bianka et Capri ne se laisse pas abattre. Elle "fait tout ce qui est en son pouvoir pour tenir bon pour ses filles. Maintenant, c'est elle qui doit être forte", indique cette même source, rappelant "évidemment, qu'on n'est jamais préparé à ce genre de choses." "Malgré leurs hauts et leurs bas", parmi lesquels des tromperies à répétition du basketteur, une accusation de viol contre lui, une fausse couche et un divorce, Vanessa et Kobe "étaient des âmes sœurs. Elle le considérait comme son partenaire pour la vie."

Pour faire face à cet avenir sans son mari et sa fille, Vanessa Bryant "n'est pas seule". L'épouse de l'icône de la NBA "est entourée de gens qui l'aiment et aiment Kobe" mais "son deuil va durer longtemps", ajoute cet intime. "Elle compte sur sa foi."