Mort de Kobe Bryant : qui sont les huit autres victimes du crash ?

"Il n'y a pas eu de survivant… Il y avait neuf personnes, dont le pilote, à bord de l'appareil", a ainsi déclaré Alex Villanueva, le shérif du comté de Los Angeles. Outre le pilote, Ara Zobayan, figurent parmi les victimes John Altobelli, un coach de baseball âgé de 56 ans, son épouse Keri, et leur fille Alyssa, coéquipière de Gianna Bryant, selon les informations de CNN.

Dimanche, le monde du basket a été frappé en plein cœur, apprenant la mort tragique d’une de ses plus grandes légendes, Kobe Bryant, dans un crash d’hélicoptère. L'accident s'est produit un peu avant 10h heure locale (18h heure française), dans les collines de Calabasas, non loin de Los Angeles. Si les circonstances du crash sont encore floues, le bilan est lourd. Outre l’icône du basket, sa fille Gianna, âgée de 13 ans, et sept autres personnes ont péri dans le drame.

L’Orange Coast College, où officiait John Altobelli, a publié un tweet annonçant que la famille Altobelli confirmait la mort de John, Keri et Alyssa : "La famille a confirmé que l'épouse de l'entraîneur John Altobelli, Keri, et sa fille, Alyssa, faisaient partie des victimes de l'accident d'hélicoptère. Nos plus sincères condoléances à la famille."

Une autre coéquipière de Gianna Bryant, Payton Chester, figurait également dans l'hélicoptère en compagnie de sa mère, Sarah Chester. Sur Facebook, Todd Schmidt, le directeur de la Harbour View Elementary School, l'école de Payton Chester, a pleuré la mort de l'étudiante et de sa mère : "Alors que le monde pleure la perte d'un athlète dynamique et humanitaire, je pleure la perte de deux personnes tout aussi importantes... Leur impact a été tout aussi significatif, leur perte sera tout aussi ressentie, et nos cœurs sont tout autant brisés."