Mort de Kobe Bryant : "Nous sommes dévastés", les Los Angeles Lakers, son équipe de toujours, rompent leur silence avec un long message d'hommage

Lorsque la mort frappe, souvent, une phrase survient assez vite, cet encouragement fataliste : "La vie continue." Mais lorsque l'on souffre soi-même dans sa chair, le silence reste ce qui en dit le plus long. Celui des Los Angeles Lakers ces derniers jours, tandis que la NBA tout entière, le monde tout entier, rendaient de vibrants hommages à Kobe Bryant, décédé dimanche avec sa fille Gianna et sept autres personnes dans un tragique accident d'hélicoptère, était de ces silences.

A suivi ce texte, très sobre : "Nous sommes dévastés et nous avons été changés à jamais par la perte soudaine de Kobe Bryant et de sa fille, Gianna. Nous envoyons notre amour à Vanessa, à la famille Bryant, et aux familles des autres passagers. Les mots ne suffisent pas à exprimer ce que Kobe représentait pour les Lakers, pour nos fans, et pour notre ville. Plus qu’un joueur de basket-ball, il était un père aimé, un mari, un coéquipier. Leur amour et leur lumière resteront à jamais dans nos coeurs."