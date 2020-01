Mort de Kobe Bryant : sa femme Vanessa Bryant sort de son silence et tente de "tenir bon" face à la perte de son époux et de sa fille Kobe et Vanessa Bryant aux 90th Annual Academy Awards Governors Ball

L'HEURE DE LA DOULEUR - Vanessa Bryant a réagi à la mort de Kobe et Gianna Bryant sur les réseaux sociaux. La femme de la star de la NBA a fait part de sa douleur, remercié les internautes pour leur soutien et déploré le vide laissé par son époux et sa fille âgée de 13 ans au moment du crash de l'hélicoptère survenu dimanche.

Le monde entier avait exprimé sa peine, sauf elle. Ce jeudi matin, Vanessa Bryant s'est exprimée pour la toute première fois depuis la perte de son mari Kobe Bryant et de leur fille Gianna, 13 ans, dans un crash d'hélicoptère survenu le 26 janvier dans les collines de Calabasas, en Californie. Un drame qui a coûté la vie à sept autres personnes. Maman de quatre enfants, Vanessa Bryant a publié un long message sur son compte Instagram qu'elle a ouvert au public, dans lequel elle partage sa peine et rend un hommage vibrant à Kobe et Gianna Bryant. Mais tente de rester forte, pour Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri, 7 mois. "Mes filles et moi souhaitons remercier les millions de personnes qui ont montré leur soutien et leur amour durant ce moment horrible. Merci à tous pour vos prières. Nous en avions besoin. Nous sommes totalement dévastés par la perte de mon mari adoré, Kobe - un super père pour nos enfants, et mon adorable et jolie Gianna - une aimante, intelligente et merveilleuse soeur pour Natalia, Bianka et Capri. Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche et nous partageons leur peine."

En vidéo Grande émotion suite à la mort violente de Kobe Bryant

"Il n'y a pas assez de mots pour décrire notre peine à l'heure actuelle. Je me réconforte en me disant que Kobe et Gigi (ndlr : Gianna) savaient qu'ils étaient véritablement aimés. Nous sommes chanceux de les avoir eus dans nos vies. Ils étaient notre bénédiction qui a été retirée à nous." "Je ne sais pas ce que le future nous réserve à ce jour et il m'est impossible d'imaginer ma vie sans eux. Mais nous nous réveillons chaque jour en essayant de tenir bon parce que Kobe et notre petite fille, Gigi, brillent sur nous et éclairent notre journée. Notre amour pour eux est sans fin - et, c'est sans dire, impossible à mesurer. J'aimerais juste pouvoir les enlacer, les embrasser et les bénir. Les avoir avec nous, à tout jamais. Merci de partager votre joie, votre peine et votre soutien pour nous. Nous vous demandons de nous accorder le respect et l'intimité dont nous avons besoin pour faire face à cette réalité."

Vanessa Bryant a annoncé ce jeudi matin l'ouverture d'une levée de fonds intitulé MambaOnThree qui a pour but d'aider les familles endeuillées dans le crash de l'hélicoptère. La veuve a aussi invité les internautes à faire vivre l'héritage laissé par Kobe et Gianna via le site MambaSportsFoundation.org, qui cherche à promouvoir la pratique du sport auprès des jeunes.

Mélanie Faure