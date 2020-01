Shaquille O'Neal pleure la mort de Kobe Bryant : "J'ai perdu un petit frère"

AMITIÉ - Deux jours après la mort de Kobe Bryant, disparu à 41 ans dimanche dans un accident d'hélicoptère, Shaquille O'Neal a partagé sa douleur dans un long hommage en direct à la télévision. L'ancien pivot des Los Angeles Lakers a fait part de ses regrets en évoquant le décès de son "petit frère".

Shaquille O'Neal n'a pu étouffer ses sanglots. Frappé en plein cœur par le tragique décès de Kobe Bryant, mort avec sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres personnes dans un crash d'hélicoptère le 26 janvier à Calabasas, dans la banlieue de Los Angeles, "Shaq" est assommé par le chagrin. "Il n'y a pas de mots pour exprimer la souffrance que m'inflige la tragique perte de ma nièce Gigi et de mon frère Kobe. Je vous aime et vous nous manquerez", avait tweeté dès dimanche l'ex-pivot des Lakers, avec qui le "Black Mamba" a formé "le meilleur duo jamais créé". Ensemble, les deux partenaires aux égos démesurés, qui se sont aimés, déchirés puis rabibochés, ont partagé huit années et trois bagues de champion NBA entre 2000 et 2002.

Bouleversé par la disparition de son éternel acolyte, le géant de 2,16m et 147 kilos a raconté, le cœur lourd et l'élocution saccadée, comment il avait appris la terrible nouvelle. "L'autre jour, j'étais en train de m'entraîner avec mon fils Shaqir et mon neveu Colombus, et mon autre neveu est arrivé en pleurant. Il m'a montré son téléphone, et je lui ai dit : "Mec, dégage ça de ma vue." On vit dans un monde où tout peut être photoshoppé, truqué... Je ne voulais pas y croire", a-t-il confié, inconsolable, lors de l'émission "NBA on TNT", délocalisée sur le parquet du Staples Center, la salle où Kobe Bryant a régné en maître pendant 20 ans. "Et puis, nous avons eu la confirmation. Je n'avais pas ressenti une peine aussi profonde depuis longtemps. J'ai 47 ans. J'ai perdu mes deux grands-mères. J'ai perdu un tuteur, j'ai perdu ma sœur, et aujourd'hui, je perds un petit frère."

Nous n'allons pas pouvoir rigoler lors de son intronisation au Hall of Fame - Shaquille O'NEAL, ancien partenaire de Kobe BRYANT

Accablé par le "coup de poignard" qui a touché son cœur, lorsqu'il a appris que Gianna, la fille de Kobe, était avec son père au moment de l'accident, "Big Shaq" a exprimé ses regrets. "Nous n'allons pas pouvoir rigoler lors de son intronisation au Hall of Fame. Il ne pourra pas se moquer et dire : "J'ai cinq bagues et Shaq quatre." Nous ne pourrons pas dire : "Si nous étions restés ensemble, on aurait pu en gagner dix..." "On ne peut pas revenir en arrière", s'est-il excusé, peinant à retenir son émotion.

La gorge nouée, au côté de l'animateur Ernie Johnson Jr. et des consultants phares de la chaîne, Shaquille O'Neal a reconnu ne pas avoir pris suffisamment de temps pour Kobe. "La dernière fois que je lui ai parlé, c'était quand il était ici (en 2016, au Staples Center, ndlr) et que je lui ai demandé d'en mettre 50 et qu'il en a mis 60. C'est la dernière fois que je lui ai parlé", a-t-il poursuivi, expliquant que cette tragédie "va (le) changer définitivement". "Je veux désormais prendre le temps. Je vais essayer de faire mieux en tendant la main et en parlant aux autres plutôt que de toujours tergiverser parce qu'on ne sait jamais."