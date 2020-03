Mort de Nicolas Portal, directeur sportif d'Ineos : sous le choc, le peloton lui rend hommage

Qu'importe son maigre palmarès de coureur - une étape du Dauphiné en 2004 -, le Gersois, d'abord vététiste avant de se lancer sur la route avec AG2R en 2001, a imposé son style en finesse dans le peloton où son relationnel, devant les caméras comme avec ses troupes, mettait de l'huile dans les rouages. Assez pour convaincre en 2018 Froome, en retrait et à l'image entachée par son contrôle anormal au salbutamol, de laisser la lumière à Geraint Thomas. Qui devra lui-même s'effacer devant Egan Bernal, un an plus tard. Chris Froome, dont Portal disait qu'ils étaient "vraiment pareils", lui a aussitôt rendu hommage : "C'était le gars le plus gentil et le plus heureux que je connaissais et il a toujours vécu sa vie pleinement. Rest In Peace Nico."