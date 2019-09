Mort du pilote français Anthoine Hubert : le sport automobile bouleversé

Il avait 22 ans et était l'un des grands espoirs à venir du sport automobile. Anthoine Hubert, est mort, ce samedi 31 août, à Spa, sur le circuit automobile, au cours d'un accident d'une violence inouïe. Impliqué au début du 2e tour de la course dans un carambolage à grande vitesse avec l'Américain Juan Manuel Correa, le Français Giulano Alesi et le Japonais Marino Sato, Hubert est mort des suites de ses blessures. Correa a été emmené à l'hôpital victime de fractures aux jambes. Sato et Alesi, fils de l'ancien pilote de F1 Jean Alesi, sont eux indemnes.





Dans un communiqué, la FIA a annoncé a mort du pilote : "En conséquence de l'accident, la FIA a le regret d'informer que le pilote de la voiture N°19, Anthoine Hubert, est mort des suites de ses blessures à 18h35" a précisé la fédération dans un communiqué, soulevant ainsi une vague d'hommages à travers le monde.