Natation : Florent Manaudou annonce son retour à la compétition en vue de Tokyo 2020

"J’ai envie de reprendre la compétition" : dans une interview accordée à L’Equipe, publiée dans son édition en ligne dans la soirée du lundi 18 mars, Florent Manaudou annonce son retour dans les bassins de natation, après trois années consacrées à ses autres passions, le handball et le cinéma.





"Depuis quelque temps, ça me manque et de plus en plus. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire les choses que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je me suis éclaté au hand, éclaté à faire un peu de cinéma...", a confié au quotidien sportif le champion olympique du 50 m nage libre aux Jeux de Londres en 2012.





"Je me suis lancé un challenge: me relancer dans la compétition. Je veux me réentraîner, prendre du plaisir là où je n'en avais plus aux Jeux de Rio", a ajouté le vice-champion olympique de Rio-2016 sur 50 m nage libre et sur 4x100 m nage libre.