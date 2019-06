NBA : le coach des Golden State Warriors Steve Kerr arbore un t-shirt anti-armes à feu en conférence de presse

"La jeune génération, les jeunes derrière le mouvement March For Our Lives, m'ont vraiment inspiré", a déclaré Kerr, avant d'ajouter : "Je leur apporte mon soutien, à eux et à tous les jeunes, j'espère qu'on pourra changer les choses et qu'on n'aura un jour plus peur dans ce pays de marcher dans la rue et de se faire tirer dessus. (...) Le tee-shirt que je porte, est pour rappeler que la seule solution pour sortir de la sale situation où nous sommes, c'est de voter et de voter pour des gens qui veulent changer les lois sur le contrôle des armes à feu dans ce pays."





Steve Kerr, dont le père a été assassiné au Liban en 1984 par un groupe armé islamiste, est un farouche opposant à Donald Trump, fustigeant notamment la position du président américain à propos de la problématique du contrôle des armes à feu. Selon l'ONG Gun Violence Archive, 150 fusillades ont fait plus de quatre victimes -blessées ou décédées- depuis le début de l'année 2019.