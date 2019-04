Accusée de s'être soustraite à un contrôle antidopage, Clémence Calvin donne sa version des faits

Clémence Calvin a ainsi détaillé les événements du 27 mars : "A 17h30, j'ai récupéré mon fils à la garderie, cela faisait deux jours que j'étais arrivée à Marrakech. On a fait une petite balade dans le quartier, mon mari était allé chercher un gâteau pour l'anniversaire de mon fils, il me l'a laissé. J'étais dans la rue, à jouer avec lui et d’autres enfants. Et trois personnes sont arrivées en me saisissant le bras et en disant : 'Police française, il est où Dahmani ?' Je n'ai pas compris. On est ensuite allé dans la direction où il était. Puis je tends mon fils à son père. À ce moment-là, une des personnes me tape le bras violemment. Mon petit tombe sur le sol et se met à pleurer. Mon mari commence alors à se disputer avec ces gens, et je me suis écartée. C'est vraiment la première fois que je me faisais attaquer de la sorte."