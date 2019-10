Notre-Dame-du-Rugby, une chapelle dédiée au rugby dans les Landes

JT 13H - En cette Coupe du monde de rugby, un endroit emblématique vaut absolument le détour. Il s'agit de la chapelle Notre-Dame-du-Rugby, à Larrivière-Saint-Savin, dans les Landes.

Située dans un village des Landes, la chapelle Notre-Dame-du-Rugby est un lieu sacré pour les fans de rugby. Chaque recoin de ce lieu rend hommage à ce sport. A l'intérieur, le jeu et les joueurs s'affichent partout sur les vitraux colorés. Chaque année, l'endroit attire près de 10 000 visiteurs venus des quatre coins du monde. En cette Coupe du monde, une petite prière pour les Bleus s'impose.



