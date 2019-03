Nouvelle-Zélande : les All Blacks ébranlés par l’attentat contre deux mosquées de Christchurch

"Mes prières, mes pensées et mon amour vont à toutes les victimes et aux familles affectées par l’attaque d’aujourd’hui à Christchurch. Mon cœur est totalement brisé en entendant qu’une telle chose puisse se produire dans notre belle Aotearoa (le nom māori le plus communément accepté de la Nouvelle-Zélande, ndlr)", a, pour sa part, tweeté l’ailier du RC Toulon Julian Savea, avant de retweeter un message invitant "ceux dont la religion ou l’idéologie ou l’entourage fait haïr une autre religion, ethnie ou sexualité, à quitter" le pays.