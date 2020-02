Novak Djokovic revient au sommet du classement ATP grâce à son 17e titre du Grand Chelem

Mais ce retour au sommet était loin d'être gagné d'avance. La victoire à l'Open d'Australie était plus favorable pour Thiem. A la fin du troisième set, Djokovic a demandé à sortir pour aller voir son médecin. Mais malgré cette petite alerte,le Serbe a repris la finale et a réussi à emporter son 17e grand Chelem dans une seconde partie de match épique. Cette première victoire de l'année en Grand Chelem a permis à Djokovic de détrôner Nadal mais aussi d'empêcher au prodige Dominic Thiem de se hisser sur le podium du classement ATP.

Novak Djokovic revient au sommet. Lors du dernier master de Londres, le Serbe avait perdu sa place de numéro 1 mondial, qu'il a occupé durant 276 semaines au cours de sa carrière. Deux mois plus tard, il vient de la reprendre des mains de Rafael Nadal, à l'occasion de l'Open d'Australie qui s'est achevé ce dimanche. Ce retour sur la plus haute marche du podium lui permettra sûrement de se rapprocher encore plus du record de Roger Federer, qui comptabilise 310 semaines à la tête du classement mondial.

Un nouveau record après tant d'autres. Après être apparu pour la première fois dans le top 3 mondial en 2007, il reste toujours derrière Nadal et Federer qui dominent les deux premières places du podium. Mais, en septembre 2011, il devient pour la première fois de sa carrière numéro 1 mondial. Il distancera ensuite l'Espagnol et le Suisse. Le Serbe comptabilise en tout 17 victoires pour 26 finales de grand Chelem disputées.

Ce huitième trophée à Melbourne ce dimanche lui permet de devenir avec Roger Federer le recordman de titres du Grand Chelem remportés sur surface dure, avec 8 Open d'Australie et 3 US Open pour le Serbe et 6 Open d'Australie et 5 US Open pour le Suisse. Cette nouvelle victoire le conforte dans sa position de troisième plus grand joueur de l'histoire du tennis.

Le Serbe aura à cœur de garder sa place de numéro 1 mondial le plus longtemps possible alors que le prochain tournoi du Grand Chelem se tiendra à Roland Garros du 24 mai au 7 juin prochain.