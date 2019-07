Le Tour de France 2020 s'élancera de Nice : à quel tracé doit-on s'attendre l'été prochain ?

"Notre ligne de conduite est toujours la même : varier le plus possible, avoir le plus d'étapes différentes, avoir le moins d'étapes qui se ressemblent. Après, ça dépend largement des coureurs. Ce qui est mis sur le parcours est utilisé ou pas par les équipes. L'an dernier (en 2018, ndlr), les étapes bretonnes de Quimper et de Mûr-de-Bretagne étaient faites pour un puncheur du type Julian Alaphilippe. Le premier passage à Mûr-de-Bretagne était fait pour s'envoler comme Julian l'a fait cette année avant l'arrivée à Épernay. Ce qui est certain, c'est que nous n'aurons pas tous les ans un parcours complètement à l'Est. On est tributaire de la géographie de la France. On souhaite aller un peu partout, dans toutes les régions, au moins une fois tous les cinq ou six ans." De quoi laisser sous-entendre, qu'en 2020, le peloton mettra le cap plus à l'Ouest.