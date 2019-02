Paris 2024 : le breakdance aux Jeux Olympiques

Quatre nouveaux sports seront à découvrir lors des Jeux olympiques 2024 à Paris. L'escalade, le surf, le skateboard et le breakdance, une discipline issue de la culture hip-hop, choisie par le comité d'organisation. Dans cette danse, il y a beaucoup de mouvements à terre. Les figures sont acrobatiques et rapides. Trente millions de personnes la pratiquent aujourd'hui dans le monde.



