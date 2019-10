Paris 2024 : les secrets de fabrication du logo des jeux

JT 20H - Les Jeux de Paris 2024 se dotent d'une identité visuelle. Le logo réunit trois symboles : la médaille d'or, la flamme olympique et paralympique, ainsi que Marianne.

Le logo des Jeux olympiques de Paris 2024 a été dévoilé lundi 21 octobre au Grand Rex à Paris. Vous découvrez une médaille qui symbolise la performance, avec à l'intérieur une flamme représentant l'esprit olympique. On peut également y distinguer le visage d'une femme, celui de Marianne. Comment ce logo a-t-il été imaginé ? Nos journalistes ont pu suivre en exclusivité sa conception.



