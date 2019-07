Paris 2024 : Tahiti parmi les cinq sites candidats pour accueillir les épreuves de surf

Mardi 16 juillet, les cinq sites candidats pour accueillir les épreuves de surf durant les Jeux olympiques de Paris en 2024 ont été révélés. Ainsi, La Torche, dans le Finistère, Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, Lacanau et Bordeaux, en Gironde, Hossegor, Capbreton et Seignosse, dans les Landes, et Tahiti, la plus grande île de la Polynésie française, vont avoir une chance de présenter leurs projets d'accueil au comité d'organisation des JO. Si elle fait rêver bon nombre de passionnés de surf, la candidature de Tahiti pose question pour deux raisons.





Tout d'abord la distance, l'île étant située à près de 15 700 kilomètres de la capitale. Délocaliser des épreuves olympiques à l'autre bout du monde peut effectivement poser des problèmes en terme de logistique mais également en raison du décalage horaire, qui est de douze heures par rapport à la métropole.