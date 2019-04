Rallye-raid : pourquoi le Dakar va s'exiler en Arabie saoudite dès 2020

Le Dakar va découvrir un nouveau continent. Onze ans après avoir quitté l'Afrique pour l'Amérique latine, le plus célèbre des rallyes-raid migre en Arabie saoudite à partir de 2020 et pour les cinq prochaines éditions. "Le Dakar offre à ses compétiteurs l'occasion de venir se mesurer aux étendues gigantesques et vierges qui constitueront un cadre unique pour tester sa volonté, ses qualités de pilotage et ses dons pour la navigation", annonce ce lundi l'organisateur ASO dans un communiqué.





Sur le modèle du Pérou l'an dernier, la 42e édition ne sera disputée que dans le pays-hôte avant de s'ouvrir, à partir de 2021, aux voisins comme la Jordanie, Oman ou l'Égypte. "Depuis mes premiers souvenirs et mes premières expériences du Dakar, j'ai toujours considéré que ce rallye à part portait en lui le concept de la découverte, du voyage vers l'inconnu", explique David Castera, nouveau patron du Dakar. "En allant en Arabie saoudite, c'est bien entendu cet aspect qui me fascine. Je suis certain que ce même sentiment va animer tous les pilotes et copilotes. Et en tant que directeur de l'événement, c'est un défi grandiose de se retrouver face à cette page blanche, avec des possibilités infinies. Je suis déjà inspiré et heureux de devoir tracer un parcours dans une géographie aussi monumentale et propice aux itinéraires les plus audacieux. Il n'y a que l'embarras du choix. Sport, navigation, dépassement de soi, seront à l'évidence magnifiés dans ces territoires faits pour le rallye-raid."