Pays de Galles-France : le Poireau, les Bleus le digèrent mal

BÊTE NOIRE - Privé de "Crunch" contre l'Angleterre, annulé en raison du passage du typhon Hagibis, le XV du Coq affronte le pays de Galles ce dimanche pour une place dans le dernier carré. Un adversaire à la portée des Bleus mais devenu après la demi-finale du Mondial 2011 un supplice à jouer pour la France.

C'est l'histoire d'une bête noire. Une de plus pour les Bleus. Après avoir chassé les Pumas argentins (23-21) en poules, catalogués tels quels en Coupe du monde, le XV de France va s'attaquer au pays de Galles, une autre équipe qui ne lui réussit plus ces dernières années, dimanche 20 octobre (à 9h15, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI) à Ōita. Depuis le Mondial 2011 en Nouvelle-Zélande, et une victoire étriquée (9-8) en demi-finales de la compétition, les rugbymen tricolores n'ont regoûté qu'une seule fois au succès (20-18, le 18 mars 2017) face au XV du Poireau lors de leurs huit derniers affrontements, à chaque fois lors du Tournoi des VI Nations. Une très légère éclaircie bleue dans un orage de défaites rouges.

Et si l'historique récent entre les deux nations n'inspire donc pas la confiance côté tricolore, les travaux d'Alteryx, une société éditrice de logiciels d'analyse ayant épluché les statistiques (tirs, placages, essais) de plus de 1000 matches depuis 2007, confortent cette impression. Le logiciel avait annoncé, avant le tournoi, que les Français passeraient bien la phase de poules, ce qui est chose faite, mais qu'ils s'arrêteraient en quarts de finale... stoppés par les Gallois. Chez les bookmakers, l'optimisme n'est pas non plus de rigueur. Une victoire du XV du Coq est cotée à 2,90 quand un succès des Gallois, lui, est affiché à 1,30.