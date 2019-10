Pays de Galles-France : fallait-il accorder l'essai de la victoire aux Gallois ?

ARBITRAGE - Ce dimanche, à Ōita, le XV de France a pris la porte après sa cruelle défaite contre le pays de Galles en quarts de finale de la Coupe du monde. Les Bleus se sont inclinés sur un essai de Ross Moriarty. Un essai jugé litigieux qui aurait pu être annulé. À juste titre ?

C'est l'essai dont tout le monde parle. L'essai qui a donné la victoire au pays de Galles (20-19) face à la France. L'essai de l'élimination pour les Bleus en quarts de finale de la Coupe du monde ce dimanche 20 octobre à Ōita. À la 74e minute, alors qu'il fait la course en tête (19-13), bien que réduit à 14 après le carton rouge logique de Sébastien Vahaamahina, le XV du Coq est sur le reculoir avec une introduction en mêlée à cinq mètres de son en-but. Après un cafouillage, Thomas Williams arrache le ballon des mains d'Ollivon. Il gicle et décrit une trajectoire qui ressemble alors à un en-avant. Le flanker Justin Tipuric le récupère mais échoue devant la ligne. Ross Moriarty, en seconde lame, jaillit pour inscrire l'essai de la victoire.

L'essai était-il valable ? Que dit le règlement ? Si on s'en tient strictement aux lois du jeu dictées par World Rugby, l'instance qui régit le rugby à l'échelle mondiale, et notamment à la règle 11 alinéa 5b qui évoque ce cas de figure, "il n'y a pas en-avant et le jeu continue si un joueur arrache ou tape le ballon des mains ou des bras d'un adversaire et que le ballon quitte les mains ou les bras du porteur du ballon vers l'avant."