Photo de l’arbitre avec des supporters gallois : World Rugby ouvre une enquête pour "établir les faits"

POLÉMIQUE – World Rugby, l'organisme international qui gère le rugby à XV et à sept, indique ce lundi être en train d'"établir les faits" avant de se prononcer sur la photo montrant l'arbitre du match Galles-France en quarts de finale de Coupe du monde, Jaco Peyper, mimant avec des supporters gallois le geste du coude de Sébastien Vahaamahina, exclu pour cette brutalité.

Comme si une défaite après avoir tapé deux fois le poteau, pris un carton rouge sur un invraisemblable coup de sang et perdu l’avantage à cinq minutes du terme d’un quart de finale face à une sélection galloise archi-favorite, pour ne perdre que d’un petit point (20-19), ne suffisait pas... Il fallait en plus que l’arbitre de la rencontre, très critiqué pour sa prestation globale de notre côté de la Manche, aille se faire prendre en photo avec des supporters gallois à peine quelques heures après le coup de sifflet final, en imitant, en outre, précisément le coup de coude de Sébastien Vahaamahina qui a provoqué l’exclusion de celui-ci et, en conséquence, la cruelle élimination du XV de France...