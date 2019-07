Photobomb de Sagan, beau geste d'Alaphilippe, engueulade Martin-Rowe... Les images insolites du Tour de France 2019

Le Tour de France, c'est fini pour cette année. Si cette édition 2019 a été marquée par les performances exceptionnelles des Français - Julian Alaphilippe en jaune pendant 14 jours et Thibaut Pinot vainqueur au Tourmalet - qui ont secoué Ineos et la Grande Boucle, une fois de plus, de nombreux moments originaux et inattendus ont eu lieu sur les routes de France. Fans qui montent leurs fesses, dédicace improbable et caprices de la météo, LCI revisite le Tour de manière insolite.