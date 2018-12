Plaquage : comment rendre le rugby moins dangereux ?

Le monde du rugby français a été ébranlé par trois décès en seulement sept mois. Les origines des blessures des joueurs, amateurs et professionnels, sont souvent les chocs violents et les plaquages. Pour éviter de nouveaux drames, la fédération française de rugby a annoncé, vendredi 21 décembre 2018, une réforme des règles pour le championnat des moins de 22 ans.



