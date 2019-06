"Pourquoi pas nous ?" Après les Bleus, la championne du monde de hand Béatrice Edwige se demande où est sa Légion d'honneur

LCI : Quelle a été la réaction de vos abonnés sur Instagram ?

Béatrice Edwige : J'ai eu une grande majorité de réponses très positives et je les remercie vraiment. Après, j'ai aussi eu deux ou trois réponses débiles de personnes qui ne me suivent pas, mais qui ont entendu parler de ma story. Ils m'ont envoyé des messages pour m'insulter, pour me traiter de pute, ou pour me dire que tout le monde s'en fout du handball. Certains me disent que ce n'est pas comparable, que les Bleus ont ramené 500.000 personnes sur les Champs-Elysées et pas nous, etc. D'autres me disent qu'on s'en fout de la Légion d'honneur. Mais ils n'ont pas compris le débat en fait. C'est une question d'égalité : pourquoi à palmarès égal, on récompense plus le foot que le hand ?





LCI : Qu'est ce que vous avez envie de répondre à ceux qui le justifie par la plus grande notoriété du football ?

Béatrice Edwige : Bien sûr que le football a toujours rapporté des milliards, qu'il rassemble des millions de fans dans le monde, mais on ne parle pas de ça. D'un point de vue structurel et financier, le handball ne peut pas rivaliser, mais on n'est pas là pour parler d'argent. Notre sport porte des valeurs importantes, beaucoup de jeunes ont des handballeurs et handballeuses comme exemple, comme modèle. Lorsqu'il a accueilli les Bleus, Emmanuel Macron a parlé de fierté, d'esprit collectif, de la "belle leçon d'éducation civique [qu'ils donnaient] à la jeunesse de France". C'est tout aussi valable pour nous.