Pourquoi tant de jeunes morts dans le rugby, et est-ce une fatalité ?

Il ajoute : "Les pros, à la limite, on s’en fiche, ils sont adultes, ils peuvent subir la réalité économique qui fait qu’il faut absolument gagner. Mais on ne gère pas des jeunes de cette manière, non seulement c’est contre-productif, mais ça finit par devenir dangereux, comme on le voit actuellement. Or, proposer un jeu ambitieux, ça prend du temps. Et si on vient de perdre trois matchs, et qu’on se demande d’abord comment ne pas descendre, on n’en a plus, du temps. C’est le sens de ma réflexion. Ce qui est sûr, c’est qu’on n’a rien à perdre à essayer." À bon entendeur.