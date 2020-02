Première défaite en 9 ans pour Teddy Riner : "Je ne suis pas plus déçu que ça"

Il n'avait plus perdu depuis 9 ans. Une éternité. Teddy Riner a été vaincu pour la première fois depuis 2010 ce dimanche. Le double champion olympique en titre des poids lourds et décuple champion du monde s'est incliné face au n°2 Japonais Kokoro Kageura dès le 3e tour du tournoi de Paris, le Paris Grand Slam. Ce combat met un terme à une série historique de 154 victoires consécutives. Le judoka français de 2,03 m et 140 kg n'avait plus essuyé de défaite depuis le 13 septembre 2010 à Tokyo, lors d'une finale des Mondiaux toutes catégories face au Japonais Daiki Kamikawa.

"J'en rigole", a réagi Teddy Riner, bon joueur, face aux caméras. "Ça va me permettre d'encore plus travailler et me préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ma carrière est derrière moi, je ne suis pas plus déçu que ça."