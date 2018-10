Prix de l'Arc de Triomphe : le nombre de supporters japonais augmente chaque année

Le Prix de l'Arc de Triomphe a lieu ce 7 octobre 2018. La plus grande course hippique française attire des passionnés du monde entier, et plus particulièrement les Japonais. À chaque compétition, entre 5 000 et 10 000 supporters japonais viennent pour encourager leur champion. Certains n'hésitent pas à débourser des milliers d'euros, rien que pour cet événement.



