NBA Xmas Day, Boxing Day, Top 14... le sport ne s'arrête pas, même entre Noël et le jour de l'An

Pourquoi ça joue pendant les fêtes de Noël ?

Depuis 1947, NBA rime avec Noël. Chaque année, la Ligue nord-américaine met le paquet en organisant son traditionnel marathon de basket le 25 décembre outre-Atlantique (du 25 en début de soirée au 26 au petit matin en France). C'est le plus ancien championnat à respecter cette tradition. Le "Christmas Day", dont les horaires sont adaptés, est retransmis dans 215 pays et territoires et dans 46 langues par le biais des 49 partenaires de diffusion internationaux. Au menu : de grosses affiches alléchantes (rivalités, derbies, chocs entre favoris,...), plus de 12h de direct, le tout sans aucun chevauchement de matches.





Pourquoi il ne faut pas manquer le "Xmas Day" cette année ?

La NBA a encore gâté ses fans pour Noël, avec cinq matches au programme. En guise d'apéritif, les Bucks se déplacent à New York à 18h10 (heure française). L'occasion d'admirer les prouesses de Giannis Antetokounmpo, favori au titre de meilleur joueur de la saison régulière, sur le parquet de la "Mecque" du basket, le Madison Square Garden. À 21h, les deux derniers MVP, Russell Westbrook et James Harden, se retrouvent face-à-face. Oklahoma, installé sur le podium à l'Ouest, voyage chez des Rockets en convalescence. À 23h40, les 76ers s'en vont défier leur bête noire, les Boston Celtics. De quoi rester éveillé jusqu'à 02h10 pour vivre le choc de ce "Xmas Day" entres les deux franchises californiennes que sont les Lakers de LeBron James et les Warriors de Stephen Curry. S'il vous reste un peu de place, le match entre Portland et Utah (04h30) clôturera ce menu de fêtes.





Le "Christmas Day" en un chiffre :

Les Knicks, l'équipe ayant le plus participé au "Xmas Day", joueront à Noël pour la 53e fois.