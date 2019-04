Paris-Roubaix : comment suivre en direct la 117e édition de "L'Enfer du Nord"

Ce dimanche, de nombreux passionnés de cyclisme vont se masser sur les routes et les pavés pour suivre l'une des courses les plus mythiques de France, le Paris-Roubaix. Contrairement à ce qu'indique son nom, la classique flandrienne partira de Compiègne pour arriver à Roubaix.





La 117e édition de cette course sera à suivre sur les antennes de France Télévisions, dans un premier temps sur France 3 dès 10h50, avant de basculer sur France 4 entre 11h50 et 12h55. Puis de migrer de nouveau sur France 3 jusqu'à la fin de l'épreuve. La course sera également diffusée sur Eurosport.