Mondiaux d'athlétisme à Doha : (enfin) deux premières médailles françaises

ATHLÉTISME - Le compteur de médailles est enfin ouvert, côté français : ce mercredi 2 octobre, Quentin Bigot et Pascal Martinot-Lagarde ont offert à la délégation française ses deux premières médailles des Mondiaux de Doha. L'un en argent au lancer de marteau, l'autre en bronze sur 110m haies.

On commençait à se dire que la chaleur de Doha allait avoir raison des athlètes français... Mais ce mercredi 2 octobre, Quentin Bigot au marteau et Pascal Martinot-Lagarde au 110m haies, nous ont donné tort et c'est tant mieux. Les deux athlètes ont ouvert le compteur des médailles françaises de ces Mondiaux d'athlétisme. L'un décroche l'argent, l'autre le bronze.