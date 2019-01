Qui est Katelyn Ohashi, la gymnaste qui vient de révolutionner son sport avec un enchaînement époustouflant ?

C’est ce poids, au sens propre comme au figuré, qui a, selon elle, déclenché cette succession de blessures. "En vérité, j’étais heureuse d’être blessée, avoue-t-elle. Avant mes blessures, on disait que j’étais trop maigre. Ensuite, j’étais devenue trop grosse. On me comparait toujours à un oiseau qui ne peut pas voler... La gym était ma vie. Mais je me détestais. Il m’aura fallu du temps, avec UCLA (l’équipe universitaire américaine de gymnastique, ndlr), pour trouver un nouvel objectif et un nouveau chemin à suivre, pour renouer avec l’amour de mon sport." Et l’amour de son corps.