Qui est Killian Hayes, le Français drafté en NBA à un niveau inédit ?

19 ans et déjà dans l’histoire. Cette nuit, Killian Hayes est devenu le basketteur français drafté le plus haut en NBA, après avoir été sélectionné en 7e position par les Detroit Pistons. Après Tariq Abdul-Wahad, Boris Diaw, Ronny Turiaf, Nicolas Batum ou encore, le plus illustre, Tony Parker, Killian Hayes va donc fouler les parquets de la meilleure ligue de basketball au monde. En dehors du fait d’être français, Killian Hayes a tout pour suivre les traces de la légende des Spurs.

Comme "TP", Hayes va débuter en NBA avant d’avoir soufflé sa 20e bougie et possède un mental de champion hérité de ses origines américaines. Né le 27 juillet 2001 à Lakeland en Floride, le jeune Killian est le fils d’un ancien joueur professionnel, DeRon Hayes, un Américain naturalisé français et ayant fait les beaux jours de Nancy avec trois finales de championnat de France, et de Cholet, en remportant la Coupe de France en 1999.