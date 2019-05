Qui était Simonne Mathieu, qui donne son nom au nouveau court de Roland-Garros ?

Semi-enterré, construit dans le jardin des serres d’Auteuil : le court Simonne-Mathieu sera l’une des attractions de cette nouvelle édition du tournoi de Roland-Garros. Inauguré il y a quelques semaines, symbole de la modernisation et de la mue du tournoi parisien, ce court d’une capacité de 5000 places est désormais le troisième plus important du tournoi du Grand Chelem, derrière le Philippe-Chatrier et le Suzanne-Lenglen.