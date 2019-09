Rentrée : testez de nouveaux sports !

ÇA VOUS TENTE ? - Avec la rentrée, il est temps de se remettre au sport. Pour cela, Coralie Dioum nous fait découvrir quelques activités très intéressantes.

Rien de telle qu'une bonne activité physique pour se remettre en forme après les vacances et attaquer la rentrée avec dynamisme. Parmi les nouvelles disciplines, il y a l'Afrovibe Dance qui commence à se propager dans l'Hexagone. Inspirée des danses africaines traditionnelles et urbaines, cette activité allie les techniques de fitness à la danse. Il y a aussi le Pound, une activité très ludique qui nous vient tout droit des Etats-Unis et qui consiste à taper avec des baguettes au rythme des percussions. Autres sujets : découvrez comment faire du sport avec les danseurs et les danseuses du Lido.



Ce samedi 7 septembre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir les nouveaux sports de la rentrée. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.