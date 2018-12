Champion du monde et d’Europe de handball : l’éclatante revanche d’Olivier Krumbholz, coach légendaire des Bleues

"Aujourd’hui, il est plus zen, plus serein, confirmait alors Camille Ayglon, qui a traversé les deux ères Krumbholz jusqu'à l'apothéose de ce dimanche. Il y a plus d’échanges avec lui, on est presque en osmose avec le staff. Il a compris que nous n’avons pas besoin d’être prises par la main pour nous mettre au travail." Le coach autoritaire s’est fait flexible et à l’écoute, signe d’intelligence s’il en est. Estelle Nzé-Minko, ce dimanche auprès de l’AFP, dans l’euphorie de Bercy : "Humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a une aura particulière. On est toutes mobilisées autour de lui, on lui fait confiance. En fait, il nous aime. Il n'a pas besoin de le dire mais ça se sent. C'est vraiment très fort." Maintenant, tout est dit.