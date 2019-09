Retour sur les grands moments du XV de France à la Coupe du monde de rugby

JT 13H - Les Bleus ont participé à toutes les Coupes du monde de rugby. Ils ont fait trois finales et trois demi-finales, mais n'ont pas encore remporté le trophée.

Tous les quatre ans, le XV de France part à la conquête de la planète ovale. L'équipe nationale de rugby a déjà effleuré le trophée trois fois, mais ne l'a pas encore remporté. Son histoire en Coupe du monde est marquée par des exploits. Dès la première édition de la compétition il y a 32 ans, le pays a été l'un des finalistes. Découvrez en images les plus beaux moments du parcours du XV de France à la Coupe du monde.



