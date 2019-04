NBA : Tony Parker, l'heure des "au revoir" ?

Cette fin de saison rime-t-elle avec fin de carrière pour Parker ? Alors que deux légendes, Dwyane Wade (37 ans), triple champion NBA (2006, 2012 et 2013), et Dirk Nowitzki (40 ans), titré en 2011, ont mis fin à la leur lors de la dernière journée de la saison régulière, voir "TP" tirer sa révérence est une possibilité. À bientôt 37 ans, le champion d'Europe 2013 est rattrapé par son âge. En perte de vitesse aux Spurs, il avait retrouvé une seconde jeunesse à Charlotte avant de s'éteindre progressivement. Résultat, il n'a disputé que 56 matches cette saison - son plus faible total en NBA - dont aucun dans le cinq majeur.





Conscient que le dénouement approche, le meilleur basketteur français de l'histoire de la NBA a préparé sa reconversion depuis plusieurs années. Entré en 2009 au capital de l'ASVEL, Tony Parker en est devenu l'actionnaire majoritaire et président depuis 2014. S'il gère les affaires courantes avec ses proches, les ambitions du club de Pro A - invitation en Euroligue, construction d'une nouvelle salle et développement de la section féminine - pourraient nécessiter sa présence à plein temps. À cette présidence s'ajoute toutes ses obligations avec ses multiples sponsors, la gestion de sa marque de vêtements Wap Two et bientôt la reprise d'une station de ski via sa société Infinity Nine Mountain à Villard-de-Lans dans le Vercors.