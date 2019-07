REVIVEZ - Tour de France 2019 : Quintana remporte la 18e étape, la première des Alpes, Alaphilippe reste en jaune

Ce jeudi 25 juillet était un bon jour pour les Colombiens sur les routes du Tour de France. Non seulement Nairo Quintana a gagné la 18e étape à Valloir, remportant un duel de haute volée avec Romain Bardet (finalement second, mais désormais porteur du maillot à pois) au sommet du Col du Galibier, mais Egan Bernal s'est dangereusement rapproché du Français Julian Alaphilippe (Deceuninck) au classement général, au moyen d’une attaque pleine de panache pour semer les favoris dans l’ascension de ce même col, réputée comme étant la plus difficile de toutes.





Un moindre mal pour celui qui conservera la tunique du leader un quatorzième jour samedi : après avoir vu Bernal filer, Alaphilippe, apparu très à la peine physiquement dans les montées ce jeudi, s’est ensuite fait distancer par les autres favoris, Geraint Thomas et Thibault Pinot... Avant de les rattraper à la vitesse de l’éclair dans la descente finale, manquant même de peu de les dépasser à son tour !