Roland-Garros : comment Hugo Gaston en est-il arrivé là ?

Le Toulousain de 20 ans pourra-t-il réitérer son exploit de vendredi, lorsqu’en début de soirée il est venu à bout du Suisse Stan Wawrinka, 17e au classement ATP et triple vainqueur en Grand Chelem, pour le premier match en cinq sets de sa carrière ? Celui qui découvre le haut niveau, et a bénéficié d'une wild card pour jouer ce tournoi, n'a rien à perdre. Avant cette édition de Roland-Garros déjà exceptionnelle pour lui, cet habitué du circuit Challenger ne s'était mesuré que deux fois au circuit principal : la première à Marseille en 2018, face à l'Italien Stefano Travaglia, la seconde à l'Open d'Australie en janvier, contre l'Espagnol Jaume Munar. A chaque fois, il s'était incliné.

Parmi les atouts du gaucher aujourd'hui : sa créativité. C’est en variant son jeu qu’il a pu écœurer l’ancien gagnant de Roland-Garros au tour précédent. "La créativité, c'est son identité de jeu : il a toujours joué comme ça. Mais il faut que cette créativité soit au service de la performance. On n'a pas de note artistique au tennis, juste une note d'efficacité", indique son entraîneur Marc Barbier.

L'ex-N.2 mondial juniors et médaillé d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2018 à Buenos Aires, qui jouit d'un bon service malgré sa petite taille (1,73 m), devra également faire preuve de la même maîtrise de ses émotions. "Il a cette capacité à s'adapter, à avoir un peu de détachement par rapport aux événements qui fait qu'il arrive à produire son tennis et son potentiel", observe Marc Barbier. "Je ne vais pas me mettre de pression, et je vais essayer de jouer (...), relâché", avait-il indiqué après son troisième tour.

Quel que soit le résultat du match ce dimanche, Hugo Gaston aura marqué cette édition de Roland-Garros en devenant le quatrième plus jeune joueur français à se hisser en deuxième semaine de Roland-Garros, après Thierry Tulasne, Fabrice Santoro et Gaël Monfils, mais devant Yannick Noah. Et il s'installera au moins aux portes du top 150 à l'issue du tournoi.