Roland Garros : du public (mais beaucoup de sièges vides) pour l'édition 2020

"Au regard des informations sanitaires actuelles et projetées et en lien avec les pouvoirs publics avec lesquels nous avons travaillé pour définir les meilleures conditions d'accueil de nos publics, la Fédération française de tennis privilégie une option responsable d'organisation limitant la capacité du stade à un nombre de spectateurs réduit selon le principe d'une jauge globale, en vigueur aujourd'hui dans les salles de cinéma ou de théâtre", fait savoir la FFT dans un communiqué ce jeudi 2 juillet.

"En responsabilité et en étroite concertation avec les services de l'État et éclairée par un comité d'experts scientifiques pluridisciplinaire", la Fédération a acté une série de dispositions pour "protéger les visiteurs de cette édition historique. Ainsi, "sur les trois courts principaux, le placement en tribune sera soumis à un protocole précis". Les spectateurs ne pourront pas être réunis à plus de quatre, avec un siège d'écart entre chaque groupe. Sur les courts annexes, où le placement est libre, "un siège sur deux sera condamné physiquement", précisent les organisateurs. Ces conditions particulières devraient toutefois permettre d'accueillir jusqu'à 20.000 spectateurs par jour sur l'ensemble des courts, 10.000 le week-end des finales dames et messieurs.

Dans ce souci d'assurer la protection sanitaire du public, le port du masque sera "recommandé" aux abords du complexe et "en situation statique" dans les gradins. Il sera "obligatoire" pour les fans "en situation dynamique" dans l'enceinte de Roland-Garros. Le site et ses différents espaces seront aménagés pour permettre le respect des règles de distanciation. L'accent sera mis sur le nettoyage et la désinfection des différentes zones. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront implantés.